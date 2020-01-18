Спасатели вытащили из ледяной воды собаку в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели вытащили из ледяной воды собаку у моста в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Поступил сигнал о тонущей собаке в районе Фрунзенской набережной у Андреевского моста. На место направили дежурную смену спасателей ПСС "Крымский мост".

Спасатели увидели в воде у пешеходного Андреевского моста дворнягу. С помощью ловчей петли ее подняли на борт судна на воздушной подушке "Славир-9". После спасения животное отпустили на волю.

В декабре на юге Москвы при пожаре был спасен кот. Подразделения вытащили животное на свежий воздух, где надели на него кислородную маску и закутали в одеяло. После осмотра врачи приняли решение поместить его в кислородный бокс.

В том же месяце сотрудники МЧС спасли собаку при возгорании в жилом доме на Медынской улице. Питомца удалось обнаружить и успешно реанимировать на свежем воздухе.