Сотрудники МЧС в Москве рассказали, как спасают животных

Фото: МЧС России

Столичные спасатели все чаще выезжают на помощь пострадавшим животным. Об этом сообщает портал News.ru.

В МЧС уточняют, что выручать из беды чаще всего приходится кошек. Они застревают в радиаторах и не могут спуститься с деревьев.

Во время одного из вызовов спасателям пришлось вытаскивать кота из двигателя машины. Хозяйка питомца проехала с ним почти половину города и лишь затем услышала писк. При этом кот практически не пострадал, за все это время он сломал только коготь.

Собаки чаще всего проваливаются в выгребные ямы и коллекторы. Оказаться под развалами дома рискуют все домашние питомцы.

Ранее в Москве спасли надышавшегося дымом при пожаре кота. Прибывшие на место ЧП подразделения вытащили животное на свежий воздух, где надели на него кислородную маску и закутали в одеяло. После осмотра врачи приняли решение поместить животное в кислородный бокс.

В начале декабря сотрудники МЧС спасли собаку при пожаре в жилом доме на Медынской улице на юге Москвы. В ходе спасательной операции двоих жителей дома эвакуировали с помощью самоспасателей "Фенист".

