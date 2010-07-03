Московские спасатели освободили собаку, застрявшую в дверной коробке

Фото: Агентство "Москва”

Московские спасатели освободили собаку по кличке Кекс, лапа которой застряла в дверной коробке жилого дома. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГОЧСиПБ Москвы.

"Спасатели аварийно-спасательного отряда №5 ГКУ "Пожарно-спасательный центр" (ПСЦ) сегодня выезжали для спасения животного. В ВАО по адресу: улица 9-я Парковая, дом 50 корпус 1, – помощь потребовалась 12-летнему псу по кличке Кекс – палец собаки застрял в дверной коробке", – объяснили в ведомстве.

Сотрудники спасательной службы оперативно прибыли на место и приступили к спасательной операции. Процесс занял примерно полчаса – потребовалось выпилить кусок коробки, чтобы извлечь застрявшую лапу пса. В качестве меры предосторожности собаку защитили деревянным перекрытием, а саму дверь обливали холодной водой, поскольку конструкция быстро нагревалась.

В четверг стало известно, что полиция Благовещенска проверит инцидент с хромающей собакой, привязанной к машине во время движения автотранспорта. Процессуальное решение по поводу произошедшего будет принято после проверки по факту жестокого обращения с животным.

