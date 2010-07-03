Сотрудники МЧС спасли собаку при пожаре на юге Москвы

Видео: ГУ МЧС России по г. Москве

Сотрудники МЧС спасли собаку при пожаре в жилом доме на Медынской улице на юге Москвы. Информация о возгорании поступило на пост дежурного в 21:26, после чего спасатели выдвинулись на место.

Пожар возник на четвертом этаже "девятиэтажки" в одной из жилых квартир. По словам хозяина жилого помещения, здесь осталась его собака. Как рассказал старший сержант внутренней службы отдельного поста 32-й спасательно-пожарной части по тушению крупных пожаров Евгений Бойцов, питомца удалось обнаружить и успешно реанимировать на свежем воздухе.

В ходе спасательной операции двоих жителей дома эвакуировали с помощью самоспасателей "Фенист", 20 человек покинули здание сами. Пожар оперативно локализовали и ликвидировали. Всего в тушении задействовали четыре отделения спасателей на основных и специальных пожарных автомобилях.

В конце ноября столичные спасатели освободили собаку, чья лапа застряла в дверной коробке жилого дома на 9-й Парковой улице. Чтобы вызволить пса, потребовалось вырезать кусок входной группы.

