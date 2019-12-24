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Происшествия

15:50

Сотрудники МЧС спасли кота при пожаре на юге Москвы

происшествия животные

Фото: МЧС России

В Москве спасли надышавшегося дымом при пожаре кота. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС.

"Рано утром во вторник в Южном округе столицы произошел пожар. Когда первый расчет проник в квартиру и приступил к тушению пожара, из горящей квартиры, прямо из черного дыма, под ноги пожарным выскочил и сразу упал черный кот", – говорится в сообщении.

Отмечается, что прибывшие на место ЧП подразделения вытащили животное на свежий воздух, где надели на него кислородную маску и закутали в одеяло. После осмотра врачи приняли решение поместить животное в кислородный бокс.

"Я как раз готовился заступить на смену в службу пожаротушения начальником тыла, и у меня оставалось еще время обратиться в ближайшую ветеринарную клинику. Объяснив администратору и ветеринарам о случившемся, услышал: "Привозите скорее!" – рассказал командир отделения 20 пожарно-спасательной части Александр Хаустов.

В начале декабря сотрудники МЧС спасли собаку при пожаре в жилом доме на Медынской улице на юге Москвы. В ходе спасательной операции двоих жителей дома эвакуировали с помощью самоспасателей "Фенист".

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