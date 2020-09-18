Спасатели вытащили собаку из Яузы в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Собаку спасли из реки Яуза в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в районе Наставнического переулка. По словам собеседника агентства, спасатели достали из воды животное, которое не могло выбраться на берег из-за крутого бордюра.

Ранее сообщалось, что спасатели вытащили собаку из заброшенного колодца рядом с деревней Таширово в Наро-Фоминском городском округе.

О том, что пес провалился в колодец, сообщил в единую службу спасения прохожий, когда услышал вой животного. После завершения операции спасатели накрыли заброшенный колодец деревянным щитом.

