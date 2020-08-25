Спасатели сняли алабая с крыши частного дома в ТиНАО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Собаку породы алабай весом около 100 килограммов сняли с крыши частного дома в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента ГОЧСиПБ.
К спасателям обратились местные жители деревни Терехово. Они рассказали, что собака вышла на крышу одноэтажной пристройки через окно со второго этажа. Самостоятельно хозяева животное не смогли достать из-за скользкого покрытия крыши.
Спасатели взобрались на пристройку с помощью лестницы. Они надели на собаку ошейник и осторожно вернули в дом через окно второго этажа.
Ранее столичные спасатели помогли выпавшей из окна кошке. Животное выпало на козырек подъезда в жилом доме на Хвалынском бульваре. На призывы хозяев спрыгнуть испуганная кошка не реагировала, а самостоятельно они достать ее не могли и вызвали на помощь спасателей.
На место происшествия направили спасателей. Они установили трехколенную пожарную лестницу к козырьку подъезда и сняли кошку. Питомца передали хозяевам. Животное никаких повреждений не получило.
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