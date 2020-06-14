Столичные спасатели помогли кошке выбраться с козырька подъезда

Фото: Агентство "Москва"

Столичные спасатели помогли кошке выпавшей из окна, сообщает Агентство "Москва".

Животное выпало на козырек подъезда в жилом доме на Хвалынском бульваре. На призывы хозяев спрыгнуть, испуганная кошка не реагировала, а самостоятельно они достать ее не могли и вызвали на помощь спасателей.

На место происшествия направили спасателей. Они установили трехколенную пожарную лестницу к козырьку подъезда и сняли кошку. Питомца передали хозяевам. Животное никаких повреждений не получила.

Ранее спасатели сняли с крыши отделения "Почты России" в Южном Бутове кричащих от жары утят. Инцидент произошел на Веневской улице.

Специалистам потребовалось подняться на крышу с помощью автолестницы. Утят впоследствии передали местным жителям, а те отнесли птенцов к близлежащим прудам.