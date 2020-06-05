В Тюмени сотрудники МЧС спасли кошку, которую постирали хозяева

Фото: Главное управление МЧС по Тюменской области

Тюменские сотрудники МЧС спасли кошку, которая оказалась во включенной стиральной машине, передает РИА Новости со ссылкой на региональное ведомство.

Питомец забрался в предмет бытовой техники и заснул там. Этого не заметили хозяева, которые решили постирать вещи, и включили стиральную машину. Вскоре они заметили через стекло люка, что кошка находится там.

Хозяева выключили ее, однако питомца вытащить не смогли. На помощь пришли сотрудники МЧС, которые подручными средствами смогли извлечь кошку из барабана стиральной машины.

В региональном МЧС отметили, что состоянию кошки ничто не угрожает. Спасатели передали питомца обратно хозяевам.

Ранее сотрудники МЧС Можайского городского округа вытащили из колодца бобра. Его обнаружили дачники и вызвали спасателей. Животное испугалось людей и вело себя агрессивно, однако его удалось перевести в отдаленную заболоченную местность.