Спасатели в Подмосковье вытащили из колодца бобра

Фото: ГКУ МО "Мособлпожспас"

Спасатели Можайского городского округа в Московской области спасли упавшего в колодец бобра. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Спасатели поисково-спасательного отряда № 1 ГКУ МО "Мособлпожспас" вытащили бобра, упавшего в колодец на дачном участке", – заявили в пресс-службе организации.

Инцидент произошел в СНТ "Солярис". Дачники обнаружили бобра в колодце, на глубине 2 метров, но решили не вытаскивать его самостоятельно и обратились к спасателям.

Как рассказал старший смены Евгений Воскобойников, бобер испугался людей и вел себя агрессивно. Тем не менее, его удалось спасти и перевести в отдаленную заболоченную местность, где он вернулся в природу.

