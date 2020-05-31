Спасатели помогли застрявшему котенку на севере Москвы

Фото: ГУ МЧС по Москве

Спасатели оказали помощь застрявшему котенку на севере Москвы.

Как сообщили Москве 24 в пресс-службе столичного главка МЧС, инцидент случился у одного из местных магазинов. Сотрудники торговой точки услышали тихое мяуканье, которое исходило снаружи фасада здания. Они сделали несколько неудачных попыток самостоятельно добраться до зовущего на помощь животного, после чего приняли решение позвонить в службу спасения.

На место происшествия прибыли сотрудники АСО-9 ГКУ "Пожарно-спасательный центр", которые сразу же начали действия по спасению котенка.

По предположениям спасателей, животное упало в нишу между стеной и облицовкой во время прогулки по крыше. После этого самостоятельно выбраться наружу котенок уже не смог.

"За новым слоем облицовки был еще один, более старый, поэтому, вскрыв внешний слой, сотрудники магазина так и не смогли найти малыша", – пояснил спасатель 1 класса Максим Шлычкан.

По звуку, которое издавало животное, спасатели определили его точное местонахождение. В облицовке было сделано отверстие, через которое котенка смогли вытащить на свободу.

В пресс-службе МЧС добавили, что сейчас котенок чувствует себя хорошо. Его жизни больше ничего не угрожает.

Ранее сотрудники МЧС спасли котят из пожара на западе Москвы. Сообщалось, что огонь охватил одноэтажную хозяйственную постройку. Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров.