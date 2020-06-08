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Происшествия

18:36

Спасатели сняли утят с крыши здания почты в Южном Бутове

происшествия город животные

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Спасатели сняли с крыши отделения "Почты России" в Южном Бутове кричащих от жары утят. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Инцидент произошел на Веневской улице.

"10 птенцов, изнывая от жары, истошно кричали и звали на помощь. Заботливые граждане не смогли самостоятельно помочь птенцам и вызвали спасателей. По адресу оперативно выехала дежурная смена Пожарно-спасательного центра Москвы", – сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

Специалистам потребовалось подняться на крышу с помощью автолестницы. Утят впоследствии передали местным жителям, а те отнесли птенцов к близлежащим прудам.

Ранее спасатели Можайского городского округа в Московской области вытащили из колодца бобра. Животное реагировало на людей агрессивно, однако его удалось извлечь на поверхность и отпустить на природу.

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