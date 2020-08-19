Новый пожарно-спасательный отряд приступил к дежурству в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в ТиНАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, до конца года в новых округах создадут еще четыре таких подразделения – в Щербинке и поселениях Марушкинском, Краснопахорском, Щаповском.

Заммэра обратил внимание, что обеспечению безопасности в Троицком и Новомосковском округах уделяется особое внимание. В частности, с момента присоединения новых территорий в рамках программы "Безопасный город" там пристроили и ввели в эксплуатацию четыре новых пожарных депо.

С 2012 года численность пожарных и спасателей в ТиНАО увеличилась в три раза – до 860 человек, а среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза. Сегодня на территории новых округов дислоцируются 11 пожарных частей, но из-за активной жилой застройки принято решение увеличить их число.

Бирюков рассказал, что в новом пожарно-спасательном отряде в поселении Московский работают 117 специалистов. На суточную дежурную смену заступают 23 человека.

"Отряд оснащен современной техникой, для тренировок сотрудников есть учебно-тренировочная башня, скалодром и теплодымокамера", – добавил заммэра. Он отметил, что новый отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и ДТП на территории ТиНАО.

Бирюков отметил, что с открытием нового отряда сократилось время прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту вызова, а это в свою очередь позволило минимизировать последствия от происшествий.

Ранее столичные спасатели нашли четырех пенсионеров, которые заблудились в лесу в ТиНАО. Поисками занимались поисковый отряд "Лиза Алерт", Московский авиационный центр, а также расчеты пожарно-спасательного центра столицы.