Двух заблудившихся грибников спасли из леса под Шатурой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Подмосковье спасатели вывели из леса двух заблудившихся грибников. Об этом информирует пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспаса", сотрудники которого провели спасательную операцию.

Сообщается, что заблудившиеся были обнаружены в районе села Власово городского округа Шатура.

"В четверг, 16 апреля, спасатели поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" вывели грибников из лесного массива", – рассказали в ведомстве.

Там отметили, что грибники сами вызвали спасателей при помощи службы экстренных вызовов "Система-112".

"Заблудились мужчина и женщина. Мы связались с пострадавшими по телефону, успокоили их и определили примерный квадрат поисков", – сообщили в "Мособлпожспасе".

Позже стало известно, что грибники отправились на поиски первых грибов-сморчков. При этом они не рассчитали расстояние и, отойдя далеко от своего автомобиля, заблудились.

"В течение часа, благодаря слаженным и уверенным действиям поисковой группы, люди были выведены из леса. Поисковая операция завершилась благополучно", – отчитались в ведомстве.

Там добавили, что состояние потерявшихся – удовлетворительное. Медицинская помощь им не потребовалась.

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