Двух заблудившихся грибников спасли из леса под Шатурой

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Подмосковье спасатели вывели из леса двух заблудившихся грибников. Об этом информирует пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспаса", сотрудники которого провели спасательную операцию.
Сообщается, что заблудившиеся были обнаружены в районе села Власово городского округа Шатура.
"В четверг, 16 апреля, спасатели поисково-спасательного отряда ГКУ МО "Мособлпожспас" вывели грибников из лесного массива", – рассказали в ведомстве.
Там отметили, что грибники сами вызвали спасателей при помощи службы экстренных вызовов "Система-112".
"Заблудились мужчина и женщина. Мы связались с пострадавшими по телефону, успокоили их и определили примерный квадрат поисков", – сообщили в "Мособлпожспасе".
Позже стало известно, что грибники отправились на поиски первых грибов-сморчков. При этом они не рассчитали расстояние и, отойдя далеко от своего автомобиля, заблудились.
"В течение часа, благодаря слаженным и уверенным действиям поисковой группы, люди были выведены из леса. Поисковая операция завершилась благополучно", – отчитались в ведомстве.
Там добавили, что состояние потерявшихся – удовлетворительное. Медицинская помощь им не потребовалась.
Ранее стало известно, что житель Камчатки три дня блуждал на морозе и выжил. Чтобы не замерзнуть насмерть, он жег бензин со своего снегохода и грелся у костра.
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