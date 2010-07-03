Из "Лосиного острова" вывели провалившегося в болото мужчину

16:15
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
В национальном парке "Лосиный остров" спасатели и волонтеры помогли мужчине, который заблудился и провалился в болото, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ МО "Мособлпожспас".
Инцидент произошел вечером 10 ноября. Мужчина 1998 года рождения заблудился в лесном массиве парка, попал в заболоченное место и провалился по пояс в воду. Он сумел самостоятельно выбраться на одну из точек и по телефону сообщить свои координаты.
Была создана группировка в ближайшей доступной точке, на окраине города Королева. К пострадавшему выдвинулись спасатели из отряда "Лиза Алерт", которые имели специальное снаряжение для передвижения по болоту.
Добравшись до путешественника, добровольцы связались со спасателями, которые шли им навстречу, подсказывая по телефону наиболее проходимый путь. Около полуночи мужчину вывели к месту сбора.
Пострадавший промок и сильно замерз, но от медицинской помощи отказался.
В "Мособлпожспас" рекомендовали, отправляясь в лес, сообщать близким примерный маршрут и время возвращения, брать телефон, свисток, компас, спички и воду, а также одеваться в яркую одежду.
С начала года в лесах Подмосковья потерялись более тысячи человек. В их числе 132 ребенка. Шестерых человек не удалось найти живыми.
В МЧС отметили, что леса в Подмосковье характеризуются однообразием и отсутствием хороших ориентиров. Это создает предпосылки к тому, чтобы неопытный путешественник мог заблудиться, и поиски осложняются.
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