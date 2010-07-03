Более тысячи человек потерялись в лесах Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"С начала 2019 года в лесных массивах Подмосковья потерялись 1153 человека, в том числе 132 ребенка. К сожалению, шестерых человек не удалось найти живыми", – сказано в сообщении.
Леса в Подмосковье характеризуются однообразием и отсутствием хороших ориентиров, отметили в ведомстве. Это создает предпосылки к тому, чтобы неопытный путешественник мог заблудиться, и поиски осложняются.
Сотрудники МЧС России просят жителей столичного региона во время грибного сезона быть внимательными и осторожными, не отпускать детей и пожилых людей в лес одних.
Ранее в Подмосковье нашли многодетную семью из пяти человек, заблудившуюся при сборе грибов. Это случилось в лесу рядом с деревней Мелихово в городском округе Чехов. На поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Мособлпожспас и аварийно-спасательной группы "ЧеховСпас". В итоге семью благополучно вывели из леса.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.