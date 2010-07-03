Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более тысячи человек потерялись в лесах Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"С начала 2019 года в лесных массивах Подмосковья потерялись 1153 человека, в том числе 132 ребенка. К сожалению, шестерых человек не удалось найти живыми", – сказано в сообщении.

Леса в Подмосковье характеризуются однообразием и отсутствием хороших ориентиров, отметили в ведомстве. Это создает предпосылки к тому, чтобы неопытный путешественник мог заблудиться, и поиски осложняются.

Сотрудники МЧС России просят жителей столичного региона во время грибного сезона быть внимательными и осторожными, не отпускать детей и пожилых людей в лес одних.

Ранее в Подмосковье нашли многодетную семью из пяти человек, заблудившуюся при сборе грибов. Это случилось в лесу рядом с деревней Мелихово в городском округе Чехов. На поиски отправились сотрудники поисково-спасательного отряда Мособлпожспас и аварийно-спасательной группы "ЧеховСпас". В итоге семью благополучно вывели из леса.

