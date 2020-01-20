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Происшествия

20 января, 10:21

Житель Камчатки три дня блуждал на морозе и выжил

происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Камчатке заблудившийся местный житель смог выжить, пробыв на двадцатиградусном морозе три дня. Об этом сообщает "Мир 24".

Мужчина пропал 15 января. Он отправился на снегоходе из села Ивашка в Карагу и исчез. На его поиски бросились спасатели и волонтеры. За два дня они прошли 500 километров предполагаемого маршрута снегоходчика, однако самого пропавшего найти не удавалось.

На третий день его нашли. Оказалось, что мужчина заблудился из-за непогоды. Чтобы не замерзнуть насмерть, он жег бензин и грелся у костра. Таким образом он провел трое суток. В итоге у пострадавшего диагностировали легкое обморожение кистей и стоп.

Ранее пропавшего оленевода удалось найти живым на Чукотке. Его поиски длились более двух недель. Выжить мужчине удалось благодаря тому, что он топил рыбацкий балок, где и укрылся.

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