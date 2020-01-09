Пропавшего оленевода нашли живым на Чукотке

Фото: администрация городского округа Эгвекинот

На Чукотке нашли оленевода, который пропал более двух недель назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Единой дежурной диспетчерской службы городского округа Эгвекинот.

Бригадир оленеводческой бригады "Пионер" пропал 21 декабря. Он выехал в село Рыркайпий на снегоходе, и с тех пор его местонахождение было неизвестно.

Оказалось, что мужчина заблудился. Сначала связь с ним держали по телефону, но позже у него разрядился мобильный телефон, все контакты прервались.

"Его нашли, он жив-здоров, но похудел, потому что не ел 16 дней. Его нашли в балке, сейчас везут в село Рыркайпий, еще не доехали. В медицинской помощи он не нуждается", – рассказал диспетчер.

Выжить оленеводу удалось благодаря тому, что он топил рыбацкий балок, где и укрылся. Несмотря на организацию поисковой операции, мужчину обнаружил местный житель. В настоящее время оленевода ждет медицинский осмотр и период восстановления.

Ранее в Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска. Она потерялась еще будучи подростком, а после все время провела в психоневрологическом интернате.