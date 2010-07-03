СК займется проверкой по факту исчезновения москвички на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следствие открыло проверку по факту исчезновения 51-летней женщины на юго-западе Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК РФ по столице Юлию Иванову.

"Следственными органами Главного следственного управления по Москве проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 51-летней жительницы столицы", – проинформировала Иванова.

По имеющимся у следствия данным, в период с 13 по 16 ноября нынешнего года без вести пропала жительница дома на улице Обручаева Елена Давыдова. В СК подчеркнули, что у женщины не было намерений покидать место жительства и прекращать любую связь со знакомыми и родственниками.

По факту пропажи москвички следствием проводится комплекс поисковых мероприятий. Известно, что в день исчезновения Елена Давыдова могла быть одета в серую куртку с меховым воротником и черные штаны.

Ранее пропавшая в Москве журналистка была найдена живой. По данным полиции, ее жизнь находится вне опасности.

22 ноября стало известно, что москвичи получат доступ к приложению для быстрого поиска пропавших близких. В него будет встроена вся необходимая информация: например, приметы и особенности здоровья.