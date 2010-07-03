Пропавшая в Москве журналистка найдена живой

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Редактора информационного агентства "Интерфакс" Маргариту Игнатову, пропавшую 17 ноября, нашли, сообщает ТАСС.

По данным полиции, девушка найдена живой, ее жизнь вне опасности.

Ранее следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения сотрудницы "Интерфакса". Такое решение было принято по результатам проведенной доследственной проверки.

29-летняя Маргарита Игнатова ушла из дома в церковь утром 17 ноября и пропала. Девушка не появилась на работе и не выходила на связь. С собой она не взяла ни телефон, ни деньги, ни документы.