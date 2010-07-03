Дело об убийстве возбудили после исчезновения журналистки в Москве

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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту исчезновения в Москве сотрудницы "Интерфакса". Об этом Агентству "Москва" рассказала старший помощник главы столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.

Такое решение было принято по результатам проведенной доследственной проверки.

Ранее сообщалось, что 29-летняя Маргарита Игнатова ушла из дома в церковь утром 17 ноября и пропала. Девушка не появилась на работе и не выходила на связь. С собой она не взяла ни телефон, ни деньги, ни документы.

В конце октября жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением о пропаже своего 37-летнего мужа и двоих детей пяти и восьми лет. Было возбуждено уголовное дело об убийстве, начались поиски пропавших. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По одной из них мужчина мог утопить обоих сыновей в реке.

