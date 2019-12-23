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Происшествия

10:24

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад жительницу Томска

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В красноярской больнице нашли жительницу Томска, пропавшую 16 лет назад еще подростком, сообщается на странице волонтерской организации "Поиск пропавших детей – Красноярск" во "ВКонтакте".

"Найдены родственники Юли. Девочка пропала в 2003 году. Долгих 16 лет о ее судьбе родным было ничего не известно. Все это время девочка провела в больнице в Красноярске", – говорится в сообщении.

Выяснилось, что девочку нашли в Красноярске осенью 2003 года. Она смогла назвать только свое имя. Все это время она провела в психоневрологическом интернате.

Женщину узнал ее брат, который и позвонил волонтерам. Позднее они связались с сестрой женщины. Оказалось, что Юлия родом из Томска, у нее есть мать, отец, пять братьев и сестер.

Ранее следствие инициировало проверку по факту исчезновения 51-летней москвички, проживающей на улице Обручева. Она пропала в период с 13 по 16 ноября. Следствие отмечает, что у женщины не было намерений покидать место жительства и прекращать связь со знакомыми и родственниками.

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