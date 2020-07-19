Спасатели нашли заблудившихся в лесу в ТиНАО пенсионеров

13:32
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Столичные спасатели нашли четырех пенсионеров, которые заблудились в лесу в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
"Вечером 18 июля в службу экстренного вызова "112" поступило сообщение: в ТиНАО, в деревне Рассудово пожилая пара и двое женщин-пенсионеров ушли из дома в лес и заблудились", – говорится в сообщении.
Как отмечается, поисками занимались поисковый отряд "Лиза Алерт", Московский авиационный центр, а также расчеты пожарно-спасательного центра столицы.
Ранее ГКУ Московской области "Мособлпожспас" выпустил рекомендации по соблюдению правил безопасности во время сбора грибов и ягод. Жителям Подмосковья напомнили, что во время сезона походов за грибами и ягодами ежегодно теряются сотни людей. В связи с этим "Мособлпожспас" предложил соблюдать ряд правил, которые помогут ориентироваться в лесу.
В частности, в ведомстве предложили рассказать близким о маршруте и ориентировочном времени возвращения. Кроме того, в лес посоветовали брать полностью заряженный мобильный телефон, а также свисток, который может понадобиться для подачи сигнала.
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