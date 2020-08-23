В Биробиджане кошка спасла семью при пожаре

Фото: ГУМЧС России по Еврейской автономной области

В Биробиджане кошка спасла хозяев при ночном пожаре в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Еврейской автономной области.

Инцидент произошел в поселке Заречье на улице Лазо. Женщина проснулась оттого, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь.

Выпустив животное, хозяйка увидела горящую веранду. Она разбудила спящих сыновей и семья выбежала на улицу.

Для тушения пожара привлекались 13 спасателей и две единицы техники.

Вечером, 21 августа, в Ярославле произошел взрыв газа в жилом доме. После этого случился пожар. Погибли женщина и ребенок. Повреждены 12 квартир, из них 6 полностью уничтожены.