Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще двух человек

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

После взрыва в жилом доме в Ярославле под завалами при поисково-спасательных работах обнаружили еще два тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.

Погибшими оказались женщина и ребенок.

"В 03:03 обнаружены тела ребенка и женщины, ребенок 2012 года рождения", – поделился источник.

Вечером, 21 августа, на четвертом этаже жилого дома произошел взрыв газа. После этого случился пожар. В результате повреждены 12 квартир. Из них 6 полностью уничтожены. В квартирах проживали 33 человека, из которых 9 – дети. В момент происшествия в зоне взрыва находились 19 человек, включая одного ребенка.

В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело. После ЧП прокуратура Ярославской области начала проверку.

Позднее в Ярославле объявили режим ЧС городского уровня.