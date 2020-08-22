Под завалами дома в Ярославле нашли тела еще двух человек

08:36
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
После взрыва в жилом доме в Ярославле под завалами при поисково-спасательных работах обнаружили еще два тела. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
Погибшими оказались женщина и ребенок.
"В 03:03 обнаружены тела ребенка и женщины, ребенок 2012 года рождения", – поделился источник.
Вечером, 21 августа, на четвертом этаже жилого дома произошел взрыв газа. После этого случился пожар. В результате повреждены 12 квартир. Из них 6 полностью уничтожены. В квартирах проживали 33 человека, из которых 9 – дети. В момент происшествия в зоне взрыва находились 19 человек, включая одного ребенка.
В связи с произошедшим СК возбудил уголовное дело. После ЧП прокуратура Ярославской области начала проверку.
Позднее в Ярославле объявили режим ЧС городского уровня.
Спасатели из Москвы направлены в Ярославль для помощи коллегам после взрыва в жилом доме
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