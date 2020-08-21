Взрыв газа произошел в доме в Ярославле

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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ярославле. Газ взорвался в квартире на четвертом этаже 10-этажного дома на улице Батова, приводит ТАСС информацию экстренных служб.

"На улице Батова, доме 5, произошел взрыв газа в квартире", – говорится в сообщении. В результате происшествия обрушилась часть конструкций с третьего по пятый этаж.

После взрыва в жилом доме произошел пожар.

"По предварительным данным, погиб один, у троих травмы", – добавили в агентстве. Данных о том, если ли люди под завалами, пока нет.