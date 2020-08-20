Пожар произошел на нефтяном хранилище в Якутии

12:30
Фото: mchsmedia.ru/пресс-службы ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Пожар произошел на нефтяном хранилище в Анабарском районе Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.
"Ведется тушение вертикальной емкости нефтесклада, а также производится охлаждение соседних емкостей. В превентивных целях производится отселение граждан села Саскылах в количестве 93 человек", – рассказали в министерстве.
Общая площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Для ликвидации пожара подготовлена аэромобильная группировка. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее пожар произошел в пятиэтажном жилом доме в севастопольском поселке Кача. Возгорание произошло в квартире на последнем этаже на площади 60 квадратных метров. Были эвакуированы 46 человек, в том числе 12 детей.
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