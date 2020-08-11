Пять человек спасены при пожаре в жилом доме в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пожар произошел в квартире на востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Москве.

Возгорание наблюдалось в квартире на 10-м этаже по адресу: улица Бирюсинка, дом 10. Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Из горящей квартиры сотрудникам МЧС удалось спасти одного человека. Еще четыре человека спасены из соседних квартир. Возгорание ликвидировано в 13:26.

Накануне пожар произошел в заброшенном доме в Химках. Возгорание наблюдалось на улице Крылова. Информации о пострадавших не поступало.

