СК проверяет обстоятельства гибели мужчины в ходе пожара под Чеховом

11:02
Фото: ГСУ СК по Московской области
Следственный комитет начал доследственную проверку после гибели мужчины в деревне Бершово городского округа Чехов, сообщает Агентство "Москва".
Там в частном доме произошло возгорание. Во время ликвидация пожара около сгоревшего дома обнаружили тело 41-летнего мужчины с травмами, характерными для падения с высоты.
Следователи установили, что дом на летнее время арендовала 37-летняя женщина, к которой в гости приехали знакомые. Во время пожара в доме находился ее девятилетний сын, а также четверо взрослых с тремя маленькими детьми.
Известно, что в ходе эвакуации из горящего строения мужчина взял на руки своего старшего сына и выпрыгнул со второго этажа. От полученных травм он скончался на месте происшествия. У других взрослых зафиксированы ушибы. Детей госпитализировали с различными травмами. Их жизни ничего не угрожает.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки.
Ранее на Лесной улице загорелись вендинговые автоматы. Обошлось без пострадавших.
До этого здание ГИБДД загорелось на западе Москвы. Возгорание происходило на улице Кременчугской, 21.
Там горели холодильная установка и битум. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
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