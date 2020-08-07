Пожар на крыше здания спецполка ДПС ликвидирован

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Пожар на крыше трехэтажного здания административного здания спецполка ДПС ГИБДД ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Ранее на крыше административного здания по улице Кременчугской, 21 загорелись холодильная установка и битум. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Отмечается, что люди покинули здание до прибытия пожарных. Сведений о пострадавших нет.

"В 12.35 [пожар] – ликвидирован", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что два человека погибли при пожаре в квартире на юге столицы. Возгорание произошло на первом этаже дома 16 по улице Высокой.