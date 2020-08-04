Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два человека погибли при пожаре в квартире на юге столицы, сообщил Агентству "Москва" источник в экстренных службах.

Возгорание произошло на первом этаже дома 16 по улице Высокой. Сейчас на месте работают пожарные.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в районе Теплый Стан. Подробности происшествия не уточнялись.

Во вторник, 4 августа, загорелся ангар, расположенный в Гарднеровском переулке. Впоследствии огонь перешел на закрытое здание, расположенное рядом.