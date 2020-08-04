Ангар загорелся в центре Москвы

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"Гарднеровский переулок, 3, наблюдается открытое горение ангара. Огонь перекинулся на соседнее здание, которое находится на реконструкции. Есть угроза перехода огня на еще одно здание, в котором расположен действующий офисный центр", – сообщил источник в экстренных службах.
На месте наблюдается открытое горение. В настоящее время из зданий эвакуируют людей. На место направляется бригада пожарной службы. Площадь возгорания уточняется, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.
Сведения о пострадавших не поступали, добавили в главке.
Ранее сообщалось, что рядом с жилым домом в Даниловском районе загорелась газовая труба. Уточнялось, что угрозы перехода огня на дом не было, но пламя угрожало припаркованным около него машинам. Кроме того, пришлось эвакуировать 80 человек.
Пожар произошел в бизнес-центре на Новом Арбате
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