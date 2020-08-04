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Происшествия

11:12

Ангар загорелся в центре Москвы

происшествия город пожар

Видео: Москва 24

В районе Гарднеровского переулка в центре Москвы загорелся металлический ангар, который примыкает к зданию, находящемуся на реконструкции. Впоследствии огонь распространился и на примыкающую постройку. Об этом сообщает ТАСС.

"Гарднеровский переулок, 3, наблюдается открытое горение ангара. Огонь перекинулся на соседнее здание, которое находится на реконструкции. Есть угроза перехода огня на еще одно здание, в котором расположен действующий офисный центр", – сообщил источник в экстренных службах.

На месте наблюдается открытое горение. В настоящее время из зданий эвакуируют людей. На место направляется бригада пожарной службы. Площадь возгорания уточняется, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

Сведения о пострадавших не поступали, добавили в главке.

Ранее сообщалось, что рядом с жилым домом в Даниловском районе загорелась газовая труба. Уточнялось, что угрозы перехода огня на дом не было, но пламя угрожало припаркованным около него машинам. Кроме того, пришлось эвакуировать 80 человек.

Пожар произошел в бизнес-центре на Новом Арбате

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