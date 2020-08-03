Газовая труба загорелась у дома на юге Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Газовая труба загорелась рядом с жилым домом в Даниловском районе. Об этом заявил источник в экстренных службах, передает ТАСС.

"Около дома 5 на Автозаводской улице горит газовая труба, огонь распространяется", – говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы перехода огня на дом нет, но пламя угрожает припаркованным около него машинам. Кроме того, пришлось эвакуировать 80 человек. Рядом с местом происшествия находится жилой дом с магазинами, отделением почты, хостелом, а также детским садом.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, которое возникло в подвале дома. "В подвальном помещении жилого дома происходило открытое горение. В 16:40 оно было ликвидировано", – заявили в экстренной службе. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее говорилось, что пожар в бизнес-центре на Новом Арбате потушен. В МЧС сообщили, что возгорание на площади 50 квадратных метров наблюдалось на первом этаже.