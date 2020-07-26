Пожар на площади 1 тыс кв метров произошел на территории пекарни в Пензе

Пожар на территории пекарни "Канаевский хлебозавод" произошел в Пензе, его площадь составляет 1 000 квадратных метров, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Общая площадь пекарни, располагающейся в Городищенском районе, – 2 100 квадратных метров, сейчас возгорание локализовано. Ранее в МЧС предупреждали об угрозе распространения огня, сейчас она отсутствует. К ликвидации от МЧС привлечены 18 человек и 7 единиц техники.

В начале июля загорелись склады завода минеральной воды "Октябрь А" в Ставропольском крае. Огонь охватил 2 850 квадратных метров.

Стало также известно, что компания "Эн+ Рециклинг" подала иск к производителю косметики Natura Siberica (ООО "Первое решение") на 4,5 миллиарда рублей. Иск связан с пожаром, случившимся в марте на одном из заводов "Эн+ Рециклинг" в Дмитрове, помещения которого арендовало "Первое решение". Как заявили в Natura Siberica, при пожаре сгорел ангар площадью 25 тысяч квадратных метров. Владелец объекта оценил ущерб в 4,5 миллиарда рублей.

В компании отметили, что это может привести к закрытию производств и магазинов, что повлечет за собой потерю работы тысячами людей. По иску "Эн+ Рециклинг" суд арестовал 65 брендов Natura Siberica: "Рецепты бабушки Агафьи", "Добрые травы", "Домашние рецепты", Organic Shop и другие.