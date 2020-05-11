Отходы переработки резины горят на площади 5 тыс "квадратов" в подмосковном Чехове

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В подмосковном Чехове на территории промышленного предприятия загорелись отходы переработки резины, передает РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.

"Поступило сообщение о возгорании отходов от переработки резины на открытой площадке завода по адресу: улица Чехова, дом 20Б", – рассказали в пресс-службе.

Известно, что площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. В настоящее время огонь удалось локализовать, угрозы его дальнейшего распространения нет.

Ранее сообщалось о пожаре в хосписе для престарелых "Второй дом". Происшествие произошло в ночь на понедельник, 11 мая, в микрорайоне Опалиха. В ходе тушения огня спасатели обнаружили тела девяти человек от 66 до 90 лет с термическими ожогами. По данному факту было возбуждено уголовное дело.