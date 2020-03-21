Склад завода горит в Подмосковье на площади 60 тыс кв м

Фото: ГУ МЧС МО

Крупный пожар произошел в Подмосковье. В поселке Каналстрой Дмитровского района горит склад алюминиевого завода.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, площадь возгорания составляет 60 тысяч квадратных метров. В ведомстве уточнили, что горит складское помещение размером 300 на 200 метров. Таким образом, пожар полностью охватил склад.

Информация о пожаре поступила в 08:35. По предварительным данным, возгорание возникло на кровле, на момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдался дым внутри здания. В результате пожара кровля обрушилась по всей площади склада. Возгоранию присвоен повышенный уровень опасности, существует угроза распространения огня.

Для тушения возгорания направлен пожарный поезд, к вылету готовятся два вертолета МЧС. На месте работают 73 человека и 22 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

Видео: телеграм-канал LifeShot