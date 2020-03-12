Автосервис загорелся в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Одноэтажное металлическое строение загорелось в центре столицы, сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России.

Инцидент произошел по адресу: улица Бауманская, дом 5, строение 1. Площадь пожара составляет около 100 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. Сейчас ведется ликвидация пожара.

По информации СМИ, речь идет о возгорании автосервиса.

Ранее деревянное одноэтажное здание загорелось на территории инновационного центра "Сколково" на западе столицы. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.