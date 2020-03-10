Пожар на юге Москвы ликвидирован

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты ликвидировали пожар в металлических гаражах, который произошел на юге столицы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС России.

Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Пожар произошел на улице Борисовские пруды, доме 1. Пострадавших в результате происшествия не обнаружено.

"Передвижная лаборатория ГУ МЧС России по Москве проводила мониторинг состояния воздуха в районе пожара. Превышение ПДК не выявлено", – отметили в центре.

Ранее поступила информация о локализации очага возгорания. Остановить распространение огня удалось в 10:01.

Ранее крупный пожар произошел на территории поселения Мосрентген в ТиНАО. Очагом возгорания стал ангар. Пожар удалось локализовать и потушить. Площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров.