Пожар в здании спортшколы в Химках потушили

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пожар в химкинском боксерском клубе потушен

В подмосковных Химках пожарным удалось потушить возгорание в здании спортивной школы.

"В 12:40 – ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет", – приводит ТАСС сообщение регионального главка МЧС.

Пожар произошел накануне вечером в кирпичном здании на втором этаже на улице Репина, дом 6. Сообщалось об обрушении части здания школы.

Возгоранию был присвоен второй повышенный ранг сложности. На момент возгорания людей в здании не было, отметили в МЧС.

Ранее сотрудники ведомстваликвидировали загорание электрокабеля под обшивкой здания торгового центра на улице Барклая, владение 10. Площадь пожара составила 50 погонных метров. Информации о пострадавших не поступало.