Пожар произошел в ТЦ на западе столицы

Фото: телеграм-канал "Московские новости"

Сотрудники МЧС ликвидировали загорание электрокабеля под обшивкой здания торгового центра, который находится по адресу: улица Барклая, владение 10.

"Площадь загорания составила 50 погонных метров. Информация о пострадавших не поступала", – говорится в сообщении столичного МЧС в Twitter.

Очевидцы сообщали, что на западе столицы в торговом центре произошел пожар.

Ранее крупный пожар произошел в торговом центре в Баку. Инцидент произошел в пригороде столицы Азербайджана в ТЦ "Садарак". Был объявлен повышенный ранг сложности. С огнем боролись 125 человек при помощи 23 единиц техники.