Крупный пожар произошел в торговом центре в Баку

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В Баку загорелся торговый центр, он полыхал около часа, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пригороде столицы Азербайджана в ТЦ "Садарак".

Отмечается, что огонь распространился на площади порядка 1 тысячи квадратных метров. Был объявлен повышенный ранг сложности.

С огнем боролись 125 человек при помощи 23 единиц техники. Спустя час возгорание удалось потушить. В настоящее время причины произошедшего выясняются.

Ранее огонь охватил многоэтажный жилой дом в Отрадном. Очаг пожара находился в одной из квартир на третьем этаже. Из соседних помещений были спасены три человека. В настоящее время возгорание ликвидировано.