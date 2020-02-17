Двухэтажный склад загорелся на севере Москвы

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Пожар произошел в двухэтажном складском здании на севере Москвы. Инцидент произошел в районе Дубнинской улицы, как сообщает РИА Новости.

"Возгорание произошло в здании на улице Дубнинской, доме 79А. По предварительной информации, происходит загорание в 2-этажном складском здании", – заявили в пресс-службе столичного главка МЧС.

По имеющейся на данный момент информации, площадь пожара составляет 50 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

В ночь с воскресенья на понедельник произошло возгорание на площади 50 квадратных метров в Нагорном районе, на юге Москвы. Жильцов дома оперативно эвакуировали.

14 февраля, в пятницу, также произошел пожар в Южном административном округе. На Ореховом бульваре загорелась квартира и личные вещи жильцов.

