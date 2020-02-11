Один человек пострадал при пожаре в жилом доме на Фрунзенской набережной

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Один человек пострадал в результате пожара в жилой пятиэтажке в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Спасенному из горящей квартиры понадобилась медицинская помощь, его госпитализировали. Всего из дома спасли 11 человек, в том числе троих детей. Сейчас возле здания находятся три автобуса Мосгортранса для временного размещения в них людей на время проветривания здания.

Вечером 11 февраля в доме 54 на Фрунзенской набережной загорелась квартира на втором этаже. Площадь пожара составила 15 квадратных метров. В 20:20 возгорание потушили.

10 февраля пожар произошел в общежитии на юго-западе столицы. Его площадь составила 15 квадратных метров. Один человек погиб, еще один пострадал.