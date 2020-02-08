Огонь охватил здание склада в центре Петербурга

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

В центре Санкт-Петербурга загорелось здание склада. Инцидент случился на Лиговском проспекте, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что пожар начался в складском помещении размером 15 на 200 квадратных метров. В настоящее время площадь возгорания уточняется.

О пострадавших на данный момент не сообщается. На борьбу с огнем брошены силы 38 человек и 8 единиц техники.

Ранее пожарным удалось ликвидировать открытое горение на металлургическом комбинате в Магнитогорске. Там в субботу днем загорелся один из цехов на площади 400 квадратных метров.