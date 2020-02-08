Пожар произошел на металлургическом комбинате под Челябинском

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В Челябинской области загорелся один из цехов Магнитогорского металлургического комбината. Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Огонь распространился в листопрокатном цехе комбината.

"Горят маслоподвал и реверсивный стан, который с 3 февраля находится на капитальном ремонте", – говорится в сообщении.

Пожар пытаются потушить 42 человека при помощи 11 единиц техники. В настоящее время его удалось локализовать. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее пожар на подстанции оставил без света 20 домов в Химках. Жилищно-коммунальные службы города возобновили подачу энергии спустя час, использовав передвижную дизельную электростанцию.