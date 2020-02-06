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Происшествия

06 февраля, 23:36

Пожар на подстанции оставил без света 20 домов в Химках

происшествия пожар

Фото: vk.com/tipkhimki

В результате пожара на трансформаторной подстанции в Химках без света остались 19 домов и детский сад. Как сообщила администрация городского округа, в данный момент электроснабжение полностью восстановлено.

Инцидент произошел 6 февраля. Отмечается, что загорелась подстанция обанкротившегося застройщика. Это привело к отключению электроснабжения.

Жилищно-коммунальные службы города возобновили подачу энергии спустя час, использовав передвижную дизельную электростанцию.

Позже на место происшествия были доставлены еще два генератора, которые обеспечили возобновление обогревания и подачу холодной и горячей воды.

Пожар на подстанции произошел в 10:00. Напряжение подали по постоянной схеме в 21:20. Без электричества остались 2 тысячи 240 квартир по улице Юннатов и Ленинскому проспекту, а также детский сад №29.

Ранее электроснабжение нескольких домов в столичном районе Выхино-Жулебино отключили после замыкания на трансформаторной подстанции.

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