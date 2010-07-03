Электроснабжение восстановили на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Электроснабжение нескольких домов в столичном районе Выхино-Жулебино возобнавлено после замыкания на трансформаторной подстанции. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на информацию единого контактного центра компании "Россети Московский регион".

"В районе Выхино-Жулебино было прервано электроснабжение нескольких домов. В настоящее время подача электричества полностью восстановлено", – рассказали в контактном центре.

В компании объяснили, что прерывание электроснабжения случилось по причине замыкания на трансформаторной подстанции.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что несколько зданий оказались обесточены на юго-востоке столицы. Без света остались дома на Ферганской улице, Самарканском бульваре, Ферганском проезде и Волгоградском проспекте.