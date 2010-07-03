Несколько домов остались без света на юго-востоке столицы

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Несколько домов оказались обесточены из-за замыкания на трансформаторной подстанции на юго-востоке Москвы. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на информацию источника в экстренных службах.

"На Самаркандском бульваре произошло замыкание в трансформаторной подстанции, в результате чего некоторые дома оказались обесточенными", – рассказал источник.

Отмечается, без света оказались дома на Ферганской улице, Самарканском бульваре, Ферганском проезде и Волгоградском проспекте. В данный момент на месте происшествия работают энергетики.

Ранее 20 тысяч человек остались без тепла в Челябинске. Причиной стала авария на сетях ЖКХ в Ленинском районе города.