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Происшествия

10:52

В Челябинске 20 тысяч человек оставили без тепла

происшествия

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Авария на сетях ЖКХ в Ленинском районе Челябинска оставила без отопления и горячей воды 20 тысяч человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Там пояснили, что "в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе произошел гидравлический удар в системе теплоснабжения".

В результате было отключено теплоснабжение 154 многоквартирных и 152 частных домов, а также 17 социально значимых объектов.

Сейчас в городе температура воздуха составляет +4 градуса, идет дождь. По информации властей, все соцобъекты, несмотря на отключение, работают в обычном режиме.

С 09:00 по местному времени производятся пробные запуски системы отопления, создан оперативный штаб. По факту публикаций СМИ о коммунальной аварии СК проводит проверку.

Ранее жильцов двух подъездов в Воронеже эвакуировали из-за бьющих током и нагревающихся батарей. Аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцы были размещены в пункте временного обогрева.

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