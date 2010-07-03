Жильцам дома с "электрическими" батареями в Воронеже вернули свет

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Жильцам многоэтажного дома в Воронеже, которых эвакуировали из здания из-за бьющих током и нагревающихся батарей, вернули электричество. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

"В настоящее время электроснабжение дома №92 по улице Хользунова в полном объеме восстановлено", – говорится в сообщении.

Уточняется, что для обеспечения бесперебойного электроснабжения дома по обоим подъездам протянуты новые линии. Отключенный газ жильцам планируют вернуть в понедельник.

По версии управляющей компании "Мастер", куда стали поступать сообщения от жильцов о коротком замыкании в доме, электричество во внутридомовой системе отопления появилось в результате несанкционированного подключения и перегрузки.

Ранее жильцов двух подъездов дома № 92 эвакуировали из-за бьющих током и нагревающихся батарей. Прибывшая на место ЧП аварийная служба обесточила подъезд и отключила газ. Жильцы были размещены в пункте временного обогрева.

